Санкт-Петербург, , 11:26 — REGNUM За минувшие сутки в Петербурге лабораторно подтвердили 704 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 16 апреля в федеральном оперштабе. Это на 15 случаев меньше, чем в предыдущие сутки. Таким образом, начавшийся было в последние дни рост распространения инфекции вновь приостановился.

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Нарастающим итогом в Петербурге за время пандемии выявлено 405 924 случая заражения коронавирусом. Из числа заболевших ковидом людей выздоровели 361 875 человек, в том числе 419 пациентов выписаны за последние сутки.

Смертность от COVID-19 в Петербурге в апреле 2021 года сохраняется на уровне от 19 до 36 случаев в сутки: за последние 24 часа скончались 30 пациентов, что на три человека больше, чем сутками ранее. Общее число жертв ковида в Петербурге составляет уже 12 750 человек. Летальность болезни — 3,14%

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