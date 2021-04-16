Лансинг, США, , 11:27 — REGNUM В американском штате Мичиган зафиксирован резкий рост заболеваемости COVID-19 и некоторые из клиник региона на данный момент уже заполнены на 90−95%. Об этом 16 апреля сообщает телекомпания CNN со ссылкой на заявление крупнейшей системы здравоохранения штата Beaumont Health.

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По информации организации, которая заведует более чем десятью медучреждениями, среднее число пребывающих в них пациентов, заразившихся SARS-CoV-2, выросло со 129 в феврале до более чем 800 на данный момент.

Также указывается, что несмотря на то, что данные показатели ниже пиковых, наблюдавшихся в 2020 году, в данных больницах выросло число пациентов с другими заболеваниями, которых ранее не госпитализировали из-за пандемии коронавируса.

«Наши показатели заболевших COVID-19 поднимаются все выше и все быстрее, удручающе и крайне тревожно это наблюдать. Мы нуждаемся в оказании срочной помощи всех (кто готов ее предоставить)», — заявил исполнительный директор Beaumont Health Джон Фокс.

Отметим, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, на сегодняшний день в США выявлено за все время пандемии свыше 31,49 млн носителей коронавируса при более чем 565 тыс. скончавшихся от COVID-19.