Москва, , 11:25 — REGNUM Скорее всего, российские производители кондитерских изделий и ритейлеры договорятся о негласном «ползучем» поднятии цен в рамках, более или менее устраивающих правительство РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 апреля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

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«Производители говорят о планах поднять цены на 10% и выше уже в ближайшее время. На мой взгляд, это минимум, — сказал Чеглов. — Это попытка отыграть уже произошедший рост себестоимости за счет подорожания какао, сахара, упаковки. Но так как цены на продукты питания находятся под пристальным вниманием государства, производители аккуратно зондируют почву и ждут, что им предложит правительство. Но бюджет не резиновый, и расходы на решение продовольственных проблем ведут к инфляции».

Как подчеркнул экономист, торговые сети встали на позиции государства и согласны принять рост закупочных цен в пределах ожидаемой государством инфляции.

«Скорее всего, производители и ритейлеры договорятся о негласном «ползучем» поднятии цен в рамках, более или менее устраивающих правительство. И растянут процесс до осени. Но ассортимент этой товарной группы очень широкий, и понятно, что какие-то позиции вырастут в цене выше, — сказал Чеглов. — Проконтролировать все цены сложно, в конце концов производители вернутся к проверенному временем механизму: уменьшению содержания или веса продукта. И мы будем покупать большую и красивую коробку с одной конфетой внутри».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что жителям РФ нужно готовиться как минимум к 7-процентной продовольственной инфляции.