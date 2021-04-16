Калуга, , 11:41 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 63 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 16 апреля. Днём ранее, 15 апреля, в регионе было зарегистрировано 57 случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 33 тыс. 290 человек, 1772 человека находятся на лечении, 31 218 человек выздоровели.

За всё время пандемии от COVID-19 в регионе скончались 300 человек.

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