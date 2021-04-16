Сеул, , 11:26 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 92 660 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 16 апреля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 1 379 653 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 2,65%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca получил 971 984 человека, а препаратом Pfizer — 407 669 человек.

Между тем вторую дозу вакцины Pfizer за минувшие сутки получили ещё два человека. В общей сложности вторую дозу вакцины данной компании получил 60 571 человек. А число получивших две дозы увеличилось до 468 240 человек.

Число скончавшихся после вакцинации в стране увеличилось на одного человека до 52, однако причинно-следственная связь между вакциной и смертью не выявлена.