Вена, , 11:38 — REGNUM Блогер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) прошёл проверку на полиграфе для реалити-шоу «Дебаты-кандидаты». Видео было опубликовано на YouTube-канале «Партия Новые люди».

Манукяну задавали каверзные вопросы, на которые он ответил, ни разу не соврав. «Вы врёте в своём Instagram?», — спросили блогера, на что он ответил положительно.

Добавим, что Дава также признался в том, что использовал других людей в своих целях и обманывал близких. «Первый раз проходил полиграф. Волнительно, страшно было», — поделился впечатлениями Манукян.

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