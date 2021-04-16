Оренбург, , 11:22 — REGNUM В Оренбургской области в отличие от России годовая инфляция в сфере услуг в марте по сравнению с февралем снизилась на 1% и составила 2,5%, сообщает Банк России.

Как поясняют специалисты, основной вклад в замедление инфляции услуг внесла динамика цен на услуги зарубежного туризма. Рост спроса на них в регионе оказался не таким сильным, как в целом по стране. В частности, отсутствие прямых авиарейсов из Оренбуржья и ухудшение эпидобстановки обусловили снижение стоимости поездки на отдых в Турцию.

Вынужденное дифференцирование тарифов и гибкий подход к ценообразованию на них из-за возрастающей конкуренции среди сотовых операторов способствовали снижению тарифов на услуги сотовой связи после их роста в годовом выражении в феврале.

Рост издержек авиакомпаний и повышенный спрос на внутренние перелеты на фоне постепенного снятия ограничений и открытия границ с рядом стран повлияли на годовое удорожание авиабилетов в салоне экономического класса после снижения цен на них в феврале. Одновременно замедлилось снижение темпов роста цен на железнодорожные билеты.

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