Махачкала, , 11:20 — REGNUM Счетная палата Дагестана выявила нарушения при исполнении программы «Земский доктор». В 2020 году были установлено десять фактов переплаты бюджетных денежных средств на сумму 9,2 млн рублей, выделенных медработникам, переехавшим на работу в сельскую местность.

Так, в Карабудахкентском и Кизилюртовский районах переплатили 1 млн рублей, в Кумторкалинском — 2 млн рублей. «Чемпионом» стал Цумадинский район, где сумма незаконных выплат составила 5,2 млн рублей. По данному факту возбуждено четыре уголовных дела, проводятся доследственные проверки. Всего, по данным минздрава, в 2020 году было заключено 206 соглашений с участниками программы «Земский доктор», которым полагалось выплатить в общей сложности 207 млн рублей. Их получили 181 врач и 25 фельдшеров.