Москва, , 11:20 — REGNUM В 2020 году прошли диспансеризацию примерно 30 млн жителей России, сообщила 16 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минздрава.

Она отметила, что общероссийская диспансеризация населения была остановлена COVID-19.

«Но даже те небольшие окошки, которые образовывались в 2020 году, позволили нам провести диспансеризацию 30 млн российских граждан», — рассказала вице-премьер.

Голикова также отметила, что в России нарастают темпы вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Всего привиты «значительно больше» 8 млн человек.