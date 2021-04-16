Москва, , 11:20 — REGNUM Предложенного ФНПР размера МРОТ в 42 тыс. рублей может оказаться недостаточно, чтобы разогнать экономику до нужных темпов роста и оставить бедность в прошлом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Мы настаиваем на увеличении «минималки» до 50−60 тыс. рублей», — предложил Миронов.

При этом, по его словам, не предлагается моментально поднимать МРОТ в несколько раз.

«Я предлагаю зафиксировать соответствующую цель и прийти к ней за несколько лет, чтобы все могли приспособиться к новым условиям», — отметил парламентарий.

Ранее глава ФНПР Михаил Шмаков заявил, что «минимальный потребительский бюджет необходимый для полноценного восстановления рабочей силы» составляет — 41 874 рубля, и необходимо поднимать МРОТ до этой величины.

Сейчас МРОТ составляет 12 792 рубля.

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