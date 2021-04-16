Самара, , 11:23 — REGNUM Еще 15 тысяч доз вакцины от СOVID-19 поступили в Самарскую область. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба правительства региона.

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Сообщается, что эта партия вакцины будет сегодня же доставлена в областные медорганизации.

Отмечается, что прививки от COVID-19 в Самарской области получили свыше 242 тысяч желающих, при этом завершили вакцинацию порядка 154 тысяч человек.

Пресс-служба областного правительства напоминает, что в Самарской области работают мобильные комплексы около торговых центров, в которых можно поставить прививку от COVID-19. Кроме этого осуществляются выезды 19 новых передвижных фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленные села региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 15 апреля в Самарской области за сутки выявили 196 случаев заражения коронавирусом.