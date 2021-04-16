Москва, , 11:17 — REGNUM Сегодня, 16 апреля, Центральны банк России отозвал лицензии на осуществление банковский операций ещё у трех банков, сообщается на сайте регулятора.

За незаконные сделки лишился лицензии «Интерпромбанк» (г. Москва), за сомнительные операции по продаже валюты — банк «Нейва» (г. Екатеринбург).

Также аннулирована лицензия у «Нордеа Банк» (г. Москва). Кредитная организация сама попросила ЦБ о добровольной ликвидации.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала апреля 2021 года Центробанк РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у семи банков.

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