Москва, , 11:22 — REGNUM Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом выросло в России на 8995 за минувшие сутки. Об этом сообщили 16 апреля в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

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Всего в России зарегистрировано 4 684 148 случаев заболевания. В относительном выражении суточный прирост числа заболевших составил 0,19%.

Вылечились от болезни, по данным за сутки, 9109 человек. Общее число выздоровевших — 4 310 557 человек. Доля тех, кто преодолел болезнь, превышает 92%.

Смертельных исходов за сутки произошло 397, всего за период эпидемии скончались 104 795 человек.

В Москве зарегистрировано 2476 новых случаев инфекции, всего таких случаев 1 058 699. Смертей в столице произошло 57, всего в Москве скончались 17 528 человек с подтверждённым коронавирусом.

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