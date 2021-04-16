Москва, 16 апреля 2021, 11:16 — REGNUM Посол Великобритании в России Дебора Броннет прибыла в Министерство иностранных дел РФ, сообщает 16 апреля ИА.
Посол проследовала в здание российского МИД на Смоленской площади, отказавшись от комментариев для представителей прессы.
Отметим, посол Великобритании в Москве вызвана в МИД РФ на фоне вызова российского посла в Лондоне Андрея Келина 15 апреля. При этом МИД Великобритании выразил обеспокоенность «злонамеренными действия» России.
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