Санкт-Петербург, , 11:19 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга строительный забор, возведенный вокруг исторического комплекса Конюшенного ведомства, рухнул на припаркованные вдоль него автомобили и проходивших мимо людей.

Согласно видеозаписям, которые опубликованы в СМИ, строительный забор упал из-за сильного порыва ветра. В этот момент мимо проходили люди, один из прохожих, судя по кадрам, оказался накрыт металлической конструкцией, другому удалось отскочить к ограждению набережной.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Центрального района Петербурга, из-за инцидента пострадало около шести машин, припаркованных рядом с забором.

«На данном адресе идет капремонт фасада. На месте работает полиция и ЖКС №1 Центрального района, на чьей территории находится здание. Информация о пострадавших людях не поступала», — уточнили в пресс-службе.

Видео: телеканал «78» (78.ru)