Голикова назвала число привитых от COVID-19 граждан РФ
Москва, 16 апреля, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Число привитых от коронавирусной инфекции граждан России значительно превышает 8 млн человек. Об этом 16 апреля сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании коллегии Минздрава России.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Вакцинация против коронавируса в России
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Она прокомментировала кадры фильма, в которых говорилось, что вакцинацию прошли 8 млн граждан России.
«Сейчас уже количество существенно больше», — сказала вице-премьер.
Голикова предположила, что фильм готовился задолго до коллегии. По её словам, сейчас в России объёмы вакцинации нарастают.