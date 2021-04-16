Ростов-на-Дону, , 11:12 — REGNUM В Ростовской области в течение дня 16 апреля ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

В частности, в дневные часы в большинстве районов Ростовской области ожидаются дождь, гроза, во второй половине дня и вечером — местами сильный дождь, град. Ветер усилится до 7−12 метров в секунду, при грозе ожидаются порывы 15−18 метров в секунду.

Температура воздуха днём составит +11…+16 градусов, по северу и востоку — до +22 градусов. В ряде территорий — высокая пожароопасность.