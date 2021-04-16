Индианаполис, США, , 11:16 — REGNUM В результате стрельбы, которую открыл злоумышленник на объекте почтовой компании FedEx в Индианаполисе (штат Индиана), погибли восемь человек и еще несколько были ранены. Об этом 16 апреля сообщила на брифинге представитель полиции города Джене Кук, ее слова приводит телеканал ABC.

Также она уточнила, что семеро пострадавших при стрельбе были доставлены в медучреждения и добавила, что открывший стрельбу покончил с собой.

При этом отмечается, что сообщения о том, что на объекте FedEx, который находится возле аэропорта Индианаполиса, произошла стрельба, поступили в полицию в 23:00 по времени восточного побережья США (06:00 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мужчина, который устроил стрельбу возле терминала международного аэропорта Сан-Антонио в американском штате Техас, после этого был ликвидирован полицейскими.