Маланг, Индонезия, 16 апреля 2021, 11:10 — REGNUM В Красном Кресте Индонезии заявили, что 4805 семей в Маланге пострадали от землетрясения, сообщает Antara.
В результате землетрясения пострадали 24 025 жителей Маланга.
Из-за землетрясения магнитудой 6,1 серьезные травмы получили 24 человека, еще 14 получили легкие ранения, а четыре человека погибли.
Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,5 потрясло остров Сумбава в Индонезии.
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