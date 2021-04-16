Брянск, , 11:11 — REGNUM В Брянской области 16 апреля выявлены 83 носителя коронавируса — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество подтверждённых случаев заражения превысило 37 тысяч, лаборатории провели свыше 520 тысяч исследований на COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области подтверждено 37 045 случаев заболеваний COVID-19. Выздоровели 36 190 человек, из них 91 пациент выписан за сутки. Лаборатории проверили 1590 тестов, в целом выполнено 520 467 исследований на коронавирус.

Зарегистрирован один летальный исход. Таким образом, от осложнений на фоне инфекции в регионе скончались 296 пациентов.