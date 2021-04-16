Боровск, Калужская область, 16 апреля, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В Калужской области состоялся суд над находящимся в международном розыске начальнике отдела сетевых продаж ООО «Лотте КФ Рус»Антоном Тимошиным, его подчиненным Максимом Гочуа и их знакомым, столичным юристом Игорем Бусликом. Злоумышленники обвинены в мошеннической схеме с продукцией корейского предприятия кондитерской промышленности ООО «Лотте КФ Рус», расположенного на территории Боровского района. Об этом 16 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Предприятие ООО «Лотте КФ Рус» в Боровском районе Калужской области.

Следствием и судом установлено, что соучастники реализовывали кондитерские изделия корейской фирмы Лотте мелким дистрибьюторам центрального региона России и частным предпринимателям Северного Кавказа, оформляя поддельные документы на поставку продукции крупным торговым сетям.

В связи с тем, что денежные средства за поставленные изделия ООО «Лотте КФ Рус» не получило, его представители обратились в суд с иском к торговым сетям, однако решения были приняты не в пользу корейской организации. Заподозрив, что в суд были представлены поддельные документы, компания обратилась в правоохранительные органы с заявлением о преступлении. Сложность в расследовании была определена еще и тем, что злоумышленники начали незаконную деятельность еще в 2010 году и продолжали в течение нескольких лет. Соучастники действовали внутри организации, поэтому смогли уничтожить и подменить ряд документов. Несмотря на это, следователи получили достаточно доказательств совершенного в отношении организации хищения на сумму более 100 миллионов рублей и смогли защитить права крупного иностранного инвестора.

Приговором суда жителям Москвы Игорю Буслику назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы и Максиму Гочуа в виде семи лет лишения свободы. Суд удовлетворил иск представителей ООО «Лотте КФ Рус» о взыскании с осужденных суммы причиненного ущерба.