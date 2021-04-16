Переславль-Залесский, Ярославская область, 16 апреля, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В Переславле Ярославской области директор фермы погиб от травм, нанесённых быками. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

Pixabay.com Быки и коровы

В суд обратилась жена погибшего, чтобы доказать факт несчастного случая на производстве. Мужчина был директором организации, а также её единственным работником. 23 сентября 2019 года около пяти часов вечера он пришёл в загон для быков, чтобы проверить работу «электронного пастуха». Примерно через час женщина увидела, что несколько быков катают тело мужчины по земле.

«Отогнав при помощи трактора и выстрелов из ружья быков, женщина отвезла мужа домой и вызвала скорую медицинскую помощь. В этот же день мужчина умер в больнице от полученных травм», — говорится в решении суда.

Экспертиза не обнаружила алкоголя в крови погибшего. Исковые требования были связаны с тем, что супруг истицы был застрахован от несчастных случаев на производстве. Однако в выплате ей отказали, так как не был составлен акт о несчастном случае на производстве. Как пояснила женщина, составить акт было некому — единственный работник организации погиб. Учредитель на связь с женщиной за полтора года так и не вышел.

Суд встал на сторону потерпевшей и постановил выплатить ей один миллион рублей страховки, но отказал в выплате компенсации морального вреда в размере ста тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.