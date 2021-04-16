Москва, , 11:07 — REGNUM Не менее 500 млрд рублей будет направлено в ближайшие пять лет на модернизацию системы здравоохранения в России, сообщил 16 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В обращении к участникам расширенной коллегии Минздрава РФ Мишустин напомнил, что правительство ведёт работу по модернизации первичного звена здравоохранения, чтобы население могло получать квалифицированную медпомощь в хороших условиях. Для этого требуется построить, реконструировать и оснастить сотни медорганизаций.

«В ближайшие пять лет на это будет направлено не менее 500 млрд рублей. Из них 90 млрд — уже в текущем году», — сказал он.