Клиентам лишённого лицензии банка «Нейва» выплатят более 5 млрд рублей
Екатеринбург, 16 апреля, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Клиентам уральского банка «Нейва», у которого отозвали лицензию, вернут 5,6 млрд рублей. Об этом заявили в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов.
Владимир Маковский. Крах банка. 1881
Указанная сумма — размер застрахованных вкладов. Выплаты планируют начать не позже 30 апреля 2021 года.
В настоящий момент клиенты пытаются вернуть назад деньги, которые ранее они хранили в банке.
Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк лишил лицензии банк за «неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».