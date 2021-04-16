Екатеринбург, 16 апреля, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Клиентам уральского банка «Нейва», у которого отозвали лицензию, вернут 5,6 млрд рублей. Об этом заявили в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

Указанная сумма — размер застрахованных вкладов. Выплаты планируют начать не позже 30 апреля 2021 года.

В настоящий момент клиенты пытаются вернуть назад деньги, которые ранее они хранили в банке.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк лишил лицензии банк за «неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».