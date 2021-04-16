Москва, , 11:04 — REGNUM Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под контроль проверку по информации о нехватке в Карачаево-Черкесии инсулина детям, больным диабетом. На несвоевременную поставку этого препарата и предоставление его не в полном объеме пожаловались родители больных детей, разместив информацию в соцсетях.

По данному факту была организована доследственная проверка СКР по региону.

«Следствием будут проверены все изложенные в материале факты, действиям (бездействию) ответственных лиц будет дана правовая оценка», — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки, связанной с резонансным событием в Карачаево-Черкесии, связанным с предоставлением некачественных услуг по обеспечению лекарственными средствами несовершеннолетних.