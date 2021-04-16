Москва, , 11:04 — REGNUM Все обоснования повышения пенсионного возраста через два года оказались блефом, считает лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Теперь уже официальная статистика зафиксировала, что рост пенсий, обещанный в результате пенсионной реформы, оказался блефом, и изобличила ее авторов, как безответственных трепачей», — заявил Миронов.

Впервые за пять лет Росстат зафиксировал сокращение пенсий в РФ в реальном выражении — с поправкой на инфляцию. В феврале 2021 года снижение составило 0,1% по сравнению с февралем 2020 года.

Парламентарий напомнил, что когда чиновники и эксперты протаскивали пенсионную реформу, «дружно и горячо доказывали, что пенсии будут только расти, так у них на бумаге все складно получалось».

Он не согласен с разъяснением Пенсионного фонда России (ПФР), согласно которым размер средней пенсии сократился из-за особенностей статистического учета.

«В действительности, даже если исходить из официальных данных, наши пенсионеры живут значительно хуже, чем это отражено в статистике», — пояснил депутат.

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