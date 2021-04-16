Москва, , 11:03 — REGNUM Оттолкнуться стоит от санкций, которые ввели США против России 15 апреля. Потому что они показывают двуличность Вашингтона, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Например, почему США включили в санкции АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск»?

Всё просто: это компания, отвечающая за часть стросительства Амуро-Якутской железнодорожной магистрали (АЯМ) — это железная дорога на востоке России, связывающая Транссибирскую магистраль (Транссиб) и Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) с Якутией.

Центральная и северная части АЯМа от станции Беркакит до Якутска свяжут транспортный поток с БАМом и Северным морским путем и портами на Лене и в Арктике. В частности, на станции Нижний Бестях построен большой логистический комплекс для перевалки грузов в речной порт Якутск-Правобережный.

Также строится автомобильный и железнодорожный мост длиной около 3 км и он станет вторым железнодорожным мостом через Лену и самым сложным и дорогим объектом АЯМа.

А в целом это часть развития транспортной сети в России и транзит грузов из Азии в Европу. Никаких хакеров в Беркаките нет, которые якобы атаковали США, а есть намерение мешать строительству международного транспортного коридора.

Если так США видят деэскалацию, то вряд ли что-то в итоге получится», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, США не хотят эскалации напряжения с Россией и стремятся к стабильности и предсказуемости в двусторонних отношениях, заявил президент страны Джозеф Байден.

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