Киев, , 11:05 — REGNUM На период Пасхи и майских праздников на территории Укрианы будет введен особый режим карантинных ограничений, связанный с пандемией коронавируса. Об этом 16 апреля рассказал украинский министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24».

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"Для нас важно, чтобы выполнялись те ограничения, которые есть. Конечно, будет особый режим, мы будем просить, обращаться к гражданам, чтобы уже начали ограничивать контакты по возможности, держаться подальше от больших скоплений людей», — сказал он.

Также Степанов уточнил, что «британская» и «южноафриканская» разновидности SARS-CoV-2 являются «сверхагрессивными», и при них протекание нового заболевания проходит очень тяжело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на Украине было выявлено 17749 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.