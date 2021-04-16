Красноярск, , 11:03 — REGNUM В рамках Красноярского экономического форума (КЭФ) были подписаны соглашения на общую сумму 53,5 млрд рублей. Об этом 16 апреля сообщил заместитель председателя регионального правительства Сергей Верещагин.

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«В этом году на полях форума подписано 20 соглашений», — уточнил в беседе с ТАСС вице-премьер.

Верещагин уточнил, что проекты направлены на развитие в Красноярском крае, Хакасии и Туве добычи полезных ископаемых, организацию новых производств, туристической инфраструктуры.

Всего, по его словам, в работе КЭФ-2021 приняли участие около 8 тыс. человек, из которых 3 тыс. посетили площадки форума и 5 тыс. участвовали в онлайн-режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, экономический форум в Красноярске стартовал 12 апреля и проводился до 16 апреля. Главная тема мероприятия, проводившегося в онлайн‑ и офлайн-формате, — «Экономика и пандемия: Российский взгляд». Эксперты обсуждали пути преодоления последствий кризиса и адаптации инфраструктуры национальной экономики под реалии «постковидного» мира.

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