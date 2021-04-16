Пермь, , 11:01 — REGNUM В Перми после зимы начали приводить в порядок памятники. С 16 апреля их моют, чистят, штукатурят и ремонтируют там, где требуется, сообщает пресс-служба мэрии.

Первым подвергли помывке памятник Владимиру Ленину в Театральном сквере, а затем — скульптуру основателя Перми Василия Татищева.

В течение дня планируют помыть еще шесть памятников. На одну скульптуру тратиться примерно один час.

«Каждая скульптура отмывается от атмосферных осадков, биологических загрязнений специальным щадящим химическим составом. Далее он смывается водой, в конце наносится гидрофобизирующий состав в виде воскового покрытия, который сохраняет скульптуру от осадков», — сказал и.о. директора Городского центра охраны памятников Александр Мистрюков.

Сейчас специалисты используют вышку средней высоты — до 6 метров, в начале мая будет использоваться подъемник 28 метров высотой. С его помощью будут мыть самые высокие объекты, например, монумент «Уральскому добровольческому танковому корпусу». В последнюю очередь помоют маленькие памятники, где нет не ходимости в использовании вышки. Весной в Перми планируют помыть 30 памятников.