Таллин, , 11:00 — REGNUM Рабочая группа при правительстве Эстонии на специальном заседании в мае рассмотрит вопрос о целесообразности строительства атомной электростанции в стране.

Об этом министр окружающей среды страны Тынис Мёльдер сообщил Postimees.

Он отметил, что вопрос требует всесторонней оценки, в первую очередь, со стороны экспертов. Также очевидно, что строительство АЭС не сможет обойтись без поддержки государства и международных инвесторов.

«Для того чтобы инициировать национальный специальный план, необходимо принять стратегические решения о перспективах ядерной энергетики в Эстонии, чего еще не было сделано», — подчеркнул Мёльдер.

Сообщается, что будущая атомная электростанция обойдется в миллиард евро и будет располагаться на северном морском побережье Эстонии. Планируется, что АЭС мощностью 300 мегаватт обеспечит 20% дневной и четверть ночной потребности Эстонии в электроэнергии.

Заявку на строительство и эксплуатацию АЭС в Эстонии собирается подать эстонское предприятие Fermi Energia.