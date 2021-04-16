Москва, 16 апреля 2021, 11:04 — REGNUM Первые партии вакцины «Ковивак», предназначенной для защиты от COVID-19, отправлены в российские регионы. Об этом сообщил 16 апреля генеральный директор научного центра имени Михаила Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.
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«Постепенно начинаем отгружать и отправлять нашу вакцину потребителям», — сказал Ишмухаметов ТАСС.
Отправку препарата начали поздно вечером 15 апреля. «Ковивак» — цельновирионная инактивированная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции.
Как сообщало ИА REGNUM, «Ковивак» стала третьей вакциной от COVID-19, созданной в России. О скором вводе её в гражданский оборот 9 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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