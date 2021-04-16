Барнаул, , 10:58 — REGNUM По состоянию на утро 16 апреля на территории Алтайского края талые воды зашли в семь населенных пунктов пяти муниципальных образований (Краснощековский, Рубцовский, Быстроистокский районы, г. Алейск, г. Рубцовск). Как сообщает региональное МЧС РФ, подтоплены приусадебные участки, участки местных автодорог.

Специалисты Сибирского спасательного центра убывают в пункт постоянной дислокации (Новосибирск) МЧС РФ

Всего с начала паводкового сезона негативные последствия притока талых вод отмечены в 46 населенных пунктах края. Там было подтоплено порядка 30 жилых домов, 285 приусадебных участков.

Поскольку обстановка стабилизируется, специалисты Сибирского спасательного центра убывают в пункт постоянной дислокации (Новосибирск). Перед убытием на площадке перед выездом из краевой столицы прошло построение личного состава, на котором заместитель начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Сергей Капустин поблагодарил спасателей за проведённую работу, помощь населению и вручил благодарственные письма.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 апреля талыми водами были подтоплены восемь населенных пунктов восьми муниципальных образованиях Алтайского края.

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После резкого потепления пришлось закрыть участок дороги Быстрый Исток — Усть-Ануй — Ануйское.

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