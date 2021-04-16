Барнаул, 16 апреля, 2021, 10:58 — ИА Регнум. По состоянию на утро 16 апреля на территории Алтайского края талые воды зашли в семь населенных пунктов пяти муниципальных образований (Краснощековский, Рубцовский, Быстроистокский районы, г. Алейск, г. Рубцовск). Как сообщает региональное МЧС РФ, подтоплены приусадебные участки, участки местных автодорог.

МЧС РФ Специалисты Сибирского спасательного центра убывают в пункт постоянной дислокации (Новосибирск)

Всего с начала паводкового сезона негативные последствия притока талых вод отмечены в 46 населенных пунктах края. Там было подтоплено порядка 30 жилых домов, 285 приусадебных участков.

Поскольку обстановка стабилизируется, специалисты Сибирского спасательного центра убывают в пункт постоянной дислокации (Новосибирск). Перед убытием на площадке перед выездом из краевой столицы прошло построение личного состава, на котором заместитель начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Сергей Капустин поблагодарил спасателей за проведённую работу, помощь населению и вручил благодарственные письма.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 апреля талыми водами были подтоплены восемь населенных пунктов восьми муниципальных образованиях Алтайского края.

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После резкого потепления пришлось закрыть участок дороги Быстрый Исток — Усть-Ануй — Ануйское.

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