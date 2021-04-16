Бишкек, , 10:58 — REGNUM Правительство Киргизии выделило средства на покупку у России партии вакцины «Спутник V». Об этом 16 апреля заявил министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев на брифинге.

«В понедельник (19 апреля — примечание ИА REGNUM) мой заместитель летит в Москву для подписания договора», — сказал министр.

Напомним, 14 апреля глава киргизского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова сказала, что в России одобрили заявку на 30 тыс. доз вакцины «Спутник V».

12 апреля Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что на покупку российской вакцины из бюджета Киргизии выделено 215 млн сомов (196 млн сомони). По его словам, этих средств недостаточно для оформления заявки, так как российская сторона настаивает на партии не менее 1 млн доз.

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