Москва, , 11:00 — REGNUM Предположение о том, что найденный ранее в Баренцевом море подводный объект — это советская подводная лодка, подтвердили специалисты совместной экспедиции Северного флота и Русского географического общества. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе флота ВМФ РФ.

«Многофункциональным судном тылового обеспечения «Эльбрус» проведена инструментальная оценка рельефа дна, по результатам которой подтверждено нахождение в пределах немецкого минного заграждения «Бантос-А» подводной лодки типа К (крейсерская подводная лодка ХIV серии) или «Катюша», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, по данным исследователей, корпус подлодки разрушен на три части и она сильно опутана рыболовными сетями. При этом указывается, что в результате осмотра субмарины ее гибель, предположительно, произошла из-за подрыва на немецкой мине с последующей детонацией собственного боезапаса.

Кроме того, специалисты намерены установить тактический номер подлодки, что на данный момент осложняется рыболовными сетями. Также указывается, что подлодку помогли обнаружить местные рыбаки, которые жаловались на постоянный обрыв о подводный объект своих сетей в данном районе моря.

Отметим, совместная комплексная экспедиция Северного флота ВМФ России и Русского географического общества под названием «Помни войну» проходит в акватории Баренцева море с начала марта.