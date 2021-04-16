Таллин, , 10:57 — REGNUM Пять лет назад блок НАТО признал киберпространство пятым и важнейшим районом современных военных операций после земли, воздуха, воды и космоса. С тех пор военный союз добился большого прогресса в области кибербезопасности.

Об этом премьер-министр Эстонии, председатель Реформистской партии Кая Каллас заявила во вступительной речи международной конференции по киберзащите НАТО, которая проходит в Таллине.

Как сообщила пресс-служба правительства Эстонии, по мнению Каллас, перемещение работы и общественной жизни из физического мира в виртуальный предоставило в условиях эпидемии коронавируса COVID-19 оппонентам НАТО больше возможностей. Поэтому важно, чтобы НАТО продолжала развивать киберзащиту, чтобы лучше подготовиться к новым вызовам, убеждена она.

«Кибернападения на учреждения здравоохранения и исследования вакцин вызвали особую тревогу в прошлом году. Киберинциденты против жизненно важных служб и правительств могут иметь серьезные последствия. Важно помнить, что киберпространство не имеет границ, и региональные угрозы могут легко превратиться в глобальные угрозы в области киберпространства», — подчеркнула эстонский премьер.

Она заявила, что международные учения по киберзащите Locked Shields, проходящие в настоящее время в Таллине, дают высокопоставленным лицам, принимающим решения, возможность проверить свою готовность справиться с кризисом. Также важно, добавила Каллас, поддерживать восточных партнеров — особенно Грузию и Украину — в целях развития их возможностей киберзащиты.