В Пензенской области вакцинацию от COVID-19 прошли более 85 тыс. человек
Пенза, 16 апреля, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В Пензенской области продолжается прививочная кампания от коронавируса. Первым компонентом, по информации на 16 апреля, вакцинировали 85 092 человека, закончили иммунизацию 42 742 жителя, сообщает облминздрав.
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Всего в регионе организованы 68 стационарных прививочных пунктов и еще шесть — мобильных.
В Пензенскую область поступил дополнительный транш актиковидной вакцины «Спутник V» в количестве 4,2 тыс. доз. В общей сложности в регион доставлено 109 517 доз.
Как сообщало ИА REGNUM, в программу вакцинации будет включена вакцина «Спутник Лайт», она уже готова и сейчас проходит регистрацию.
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