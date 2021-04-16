Пенза, 16 апреля, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В Пензенской области продолжается прививочная кампания от коронавируса. Первым компонентом, по информации на 16 апреля, вакцинировали 85 092 человека, закончили иммунизацию 42 742 жителя, сообщает облминздрав.

Health.pnzreg.ru Вакцина от коронавируса «Спутник V»

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Всего в регионе организованы 68 стационарных прививочных пунктов и еще шесть — мобильных.

В Пензенскую область поступил дополнительный транш актиковидной вакцины «Спутник V» в количестве 4,2 тыс. доз. В общей сложности в регион доставлено 109 517 доз.

Как сообщало ИА REGNUM, в программу вакцинации будет включена вакцина «Спутник Лайт», она уже готова и сейчас проходит регистрацию.

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