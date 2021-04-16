Сеул, , 10:56 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон совершит визит в три страны Центральной Америки в период с 18 по 26 апреля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, южнокорейский дипломат посетит Колумбию, Коста-Рику и Мексику.

Известно, что в ходе поездки Чхве Чжон Гон встретится с представителями внешнеполитических данных стран, а в Коста-Рике примет участие в 13-м заседании комитета по диалогу и сотрудничеству между Южной Кореей и Центральноамериканской интеграционной системой (SICA).

Между тем, 16 апреля первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи провёл видеоконференцию с представителями дипмиссий Южной Кореи в странах Латинской Америки, с которыми обсудил пути расширения сотрудничества.