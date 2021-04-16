Подгорица, , 10:54 — REGNUM Черногория недавно направила официальный запрос в Европейскую комиссию с просьбой о помощи европейских институтов для урегулирования китайского долга, это было подтверждено в штаб-квартире этого учреждения.

«Мы получили письмо (из Черногории) и готовим ответ», — подтвердила пресс-секретарь Комиссии Ана Писонеро Эрнандес.

По словам официальных лиц, имевших доступ к письму, официальная Подгорица ищет поддержки европейских институтов в процессе диверсификации долга Китая и завершения строительства оставшейся части дороги виз черногорского порта Бар в Сербию

Источники из этого учреждения утверждают, что они находятся в регулярном контакте с властями Подгорицы, потому что европейские официальные лица желают каким-то образом помочь в обеспечении устойчивости государственного долга, но это ни в коем случае не означает, что Европейский союз выплатит долг Черногории перед китайскими банками.

Источники из Европейской комиссии подсчитали, что власти Черногории также осознают, что «для их ситуации нет простого решения».

Европейская комиссия должна отправить ответ на письмо из Черногории до конца апреля, а эксперты из Брюсселя в настоящее время работают над возможными решениями, которые помогут стране в этой ситуации.

Ранее, в марте, во время своего первого визита в Брюссель заместитель премьер-министра Дритан Абазович обратился в Европейский парламент за помощью к ЕС, заявив, что Китай оказывает влияние посредством кредита, предоставленного на строительство участка дороги.

В Еврокомиссии уже подчеркивали, ЕС не возвращает займы третьим странам.