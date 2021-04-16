Тюмень, , 10:54 — REGNUM Тюменцы в течение полутора месяцев, с 1 марта по 15 апреля, чаще всего жаловались в социальных сетях на грязь и мусор на улицах. Об этом сообщает Центр управления регионом Тюменской области.

Была обработана 201 жалоба, из них 47 запросов были адресованы региональному оператору по обращению с отходами ООО «ТЭО».

Чаще всего специалисты ЦУР отправляют обращения в органы местного самоуправления. Там жалобы обрабатывают специалисты профильного ведомства и направляют к исполнителю, пояснили цепочку работы с обращениями в тюменском ЦУР.