Москва, , 10:53 — REGNUM Пандемия коронавируса не нарушила устойчивость системы здравоохранения России, заявил 16 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин в обращении к участникам расширенной коллегии Минздрава России.

«Распространение коронавируса внесло существенные коррективы в работу системы здравоохранения, но не нарушило её устойчивость. Всё это время медицинские работники продолжали заботиться и о людях с другими заболеваниями, включая больных с сердечно-сосудистыми, онкологическими диагнозами», — сказал он.

По словам Мишустина, в России переформатировали маршрутизацию пациентов и обновили систему подготовки кадров для медицины.

Глава правительства считает, что опыт работы системы здравоохранения в разгар пандемии поможет противостоять новым вызовам.