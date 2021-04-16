Якутск, 16 апреля, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В арбитраж Якутии поступил банкротный иск налоговой службы, адресованный золотодобывающему ООО «Нера-Антагачан». Претензии УФНС пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

George Hodan Иск в суд

Иск от управления Федеральной налоговой службы по Якутии подан 16 апреля 2021 года. Сумма заявленной задолженности — 181 337 404,11 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в июне 2016 года. На 2020 год в компании работали порядка 74 человек против почти 400 годом ранее.

Директор компании — Александр Чернышов. Владельцы — Константин Лютов с долей 76%, Иван Вишневский — 23% и Виталий Монастырев — 1%. Основной вид деятельности — добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы.

Сводный государственный реестр участков недр и лицензий содержит данные о лицензии на добычу полезных искомпаемых на участке месторождения р. Нера-Антагачан (Оймяконский улус), выданной в 2016 году ООО «Нера-Антагачан». Срок действия — до 31 декабря 2025 года.