Уфа, , 10:54 — REGNUM Мужчину осудили за нападение на полицейского и хищение его табельного оружия в Башкирии. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде установлено, что в Уфе летом 2019 года в ночное время полицейский прибыл к заведению общественного питания «Сказка», где произошла драка между мужчинами.

«В ходе разбирательств обвиняемый нанес сотруднику полиции телесные повреждения в виде сотрясения мозга, перелома носовых костей, множественных ссадин и кровоподтеков, похитил его табельное оружие и скрылся с места происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что 31-летнего подозреваемого разыскивали в течении почти полутора лет. Свою вину он не признал. В результате суд приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии задержали подозреваемого в нападении на инспектора ГИБДД.