Москва, , 10:52 — REGNUM Варшава пытается предать забвению память о подвиге советских воинов, погибших при освобождении Польши. Об этом свидетельствуют документы, из фондов Центрального архива Минобороны РФ, опубликованные на интернет-портале российского ведомства в мультимедийном разделе «Преступное беспамятство: что стирают из истории поляки».

В документах содержатся свидетельства о кровопролитных боях за польский город Тшчанка и окрестности в январе 1945 года и о подвигах героев — бойцов и командиров Красной Армии, погибших там.

Отмечается, что два батальона 47-й гвардейской танковой бригады ворвалась в город и в районе церквей были встречены сильным огнем фаустпатронов. Только за один день городских боёв погибли 20 гвардейцев, 30 получили ранения. Было потеряно десять танков. К вечеру 28 января 1945 года город был освобождён от немецко-фашистских захватчиков.

Также архивные материалы подтверждают наличие в польском городе Тшчанка на месте снесённого мемориала советского воинского братского захоронения, как и сам факт официальной передачи мемориала местным властям.

В Миноброны напомнили, что открытие мемориального комплекса в Тшчанке состоялось в сентябре 1945 года с официальной передачей его польской администрации города. Под мемориалом были захоронены останки 56 советских солдат и офицеров, погибших при освобождении этих земель от фашистских оккупантов.

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Однако в 2017 году городская администрация «варварским образом, в нарушение юридических норм и международных договоренностей, снесла мемориал».

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