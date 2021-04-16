Владикавказ, , 10:51 — REGNUM В Северной Осетии попал под статью о легализации денежных средств директор строительной компании. Бизнесмена уличили в отмывании более 4 млн рублей, сообщили 16 апреля в пресс-службе МВД по региону.

В ходе проверки МВД и ФСБ было установлено, что данные денежные средства были похищены в результате проведения подозреваемым ряда финансовых операций, замаскированных под денежные переводы нескольким организациям. Переведенные деньги были выплачены ему из бюджета за выполнение контракта.

Известно, что в 2020 году бизнесмен заключил госконтракт на выполнение капитального ремонта автодороги. Для экономии денежных средств глава компании стал добывать строительный материал для ремонта — песчано-гравийную смесь — в русле реки Урсдон. При этом лицензии на добычу полезных ископаемых у него не было. В результате этих незаконных действий злоумышленник извлек доход в сумме 4 254 430 рублей.

Минприроды понесло существенный ущерб — подозреваемый незаконно добыл более 10 тыс. кубометров песка.