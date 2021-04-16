Берлин, , 10:51 — REGNUM Немецкое тюнинг-ателье Brabus представило более мощную версию Mercedes S-Class. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Проект получил название Brabus 500. Под капотом автомобиля установлен перенастроенный шестицилиндровый бензиновый мотор S500 с модулем Plug-and-Play B50 — 500 PowerXtra. Мощность модернизированного мотора составляет 493 л. с. (590 Нм).

Обновлённый агрегат позволяет модели разгоняться с 0 до 100 км/ч всего за 4,7 секунды.

Дизельная версия авто также получила большую производительность. Дизельный мотор S400d обновили с помощью комплекта Brabus PowerXtra D40. После доработки максимальная мощность машины составила 365 л. с. (750 Нм).

Внешне модель Mercedes S-Class Brabus 500 заметно изменилась. Авто получило набор аэродинамических улучшений OEM-качества — передний спойлер, новые боковые воздухозаборники, а также светодиодные боковые маркеры и многое другое.

Ранее тюнинговая компания Brabus представила более производительную версию электрического кабриолета Smart EQ ForTwo Cabrio. Специалисты ателье увеличили его мощность с 82 до 92 л. с. Авто получило название Brabus 92R. Тираж модели составляет 50 единиц.

Читайте также: Появились подробности о новом кабриолете Mercedes-AMG SL