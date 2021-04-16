Пермь, , 10:49 — REGNUM В Очере Пермского края директор компании сужден по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере») за махинации в сфере отлова бродячих животных, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По данным ведомства, глава фирмы в 2018 году заключил два муниципальных контракта с администрацией Очерского городского поселения по отлову безнадзорных собак. Однако деятельность в рамках договора не осуществлял, а чиновникам предоставил подложные документы о выполненных работах. Ущерб муниципалитету оценивается в 700 тыс. рублей.

Свою вину бизнесмен признал частично. Он утверждал, что основная часть контрактов была исполнена. Примечательно, что в 2020 году мужчина уже был осуждён за аналогичные преступления в других муниципальных образованиях Пермского края.

По совокупности преступлений главе компании назначен один год и девять месяцев в колонии общего режима со штрафом 20 тысяч рублей, а также штраф в размере 400 тысяч рублей.