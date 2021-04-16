Лондон, , 10:57 — REGNUM Президент США Джо Байден ввёл новые санкции против России. Это решение раскритиковали читатели британского издания Daily Mail.

«Байден считает себя суперменом, выгнав десять русских дипломатов. Какой же он глупец!», — такой комментарий оставил один из читателей газеты.

Другой комментатор обратил внимание на то, что Байден пытается поступать наперекор своему предшественнику Дональду Трампу. Действия американского лидера угрожают хаосом, войнами, голодом, безработицей и анархией, полагает он.

Бывший глава США не допустил бы такой ситуации, полагают прочие читатели. Многие вовсе призвали «выгнать Байдена из Белого дома».

Демократическая партия США наносит ущерб «всему свободному миру», подчёркивают некоторые читатели. Они отметили, что сожалеют об этом.

Россию невозможно задушить санкциями, ведь её золотовалютный запас составляет $600 млрд. Это государство — богатейшее в мире по запасам природных ресурсов, подчеркнул ещё один читатель.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной пакет санкций против России США ввели за якобы «вмешательство» Москвы в выборы американского президента, кибернападения и «захват» Крыма.

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