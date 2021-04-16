Берлин, , 10:49 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Германии был выявлен 25 831 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 16 апреля сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 3 099 273.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 247 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 79 628.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 2,752 млн человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (669 472 заразившихся), Бавария (546 680) и Баден-Вюртемберг (399 982).

Отметим, днем ранее в Германии за сутки было выявлено свыше 29,4 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией